Avant Mamoudou Gassama, ces autres héros sans papiers honorés par la France

Si la façon dont Mamoudou Gassama a sauvé l'enfant est exceptionnelle, ce n'est pas la première fois que la République honore un héros anonyme et sans papiers. Le précédent le plus célèbre est celui de Lassana Bathily, ce jeune homme originaire du Mali qui avait aidé six personnes, dont un bébé, à se dissimuler dans la chambre froide de l'HyperCacher, le 9 janvier 2015, le jour de la prise d'otage terroriste, avant de parvenir à sortir pour informer les forces de l'ordre.





Lassana Bathily, devenu l'un des visages de l'héroïsme lors de ces attentats, avait été contacté six jours plus tard par François Hollande, qui lui avait annoncé sa naturalisation. La cérémonie, retransmise en direct, avait eu lieu le lendemain même, le 20 janvier.