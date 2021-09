Bientôt la fin des billets de train gratuits pour les cheminots et leurs familles ?

"Sur le principe, je suis d'accord à ce que les cheminots gardent des avantages en nature", a indiqué Jean-Baptiste Djebbari sur RMC vendredi. Toutefois selon le ministre délégué aux Transports, il s'agit de "discuter" du périmètre des "facilités de circulation", les réductions tarifaires accordées par la SNCF à plus d'un million de cheminots et de membres de leurs familles. Aujourd'hui, les agents actifs et retraités, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants bénéficient de billets gratuits ou à tarif réduit.

Un rapport commandé par le gouvernement estime à 105 millions d'euros par an la perte de chiffre d'affaires induite par les facilités de circulation accordées aux actifs et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit. "Pour un agent actif et ses ayants droit, cette perte est évaluée à 404 euros par an. Au regard de la valeur monétaire des avantages en nature accordés par d’autres entreprises à leurs salariés, ce montant ne paraît pas exorbitant", indique-il. Il pointe en revanche l'importance du périmètre d'application et "les réductions tarifaires pouvant aboutir à la gratuité totale du service".