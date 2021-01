Avec #MeTooGay, la communauté gay témoigne des violences sexuelles

"J’avais 11 ans, et un corps d’enfant. Il en avait 16 et demi et un corps d’adulte (…) Ça a duré 6 ans", "C’était un ami de ma mère (…) un homme de 50 ans de plus que moi", "Il m’a menacé de montrer des vidéos de nous à mes parents si je ne lui donnais pas 250€", "J'avais 10 ou 11 ans. On ne m'a pas cru quand je l'ai dit. Ça a en partie flingué mon adolescence"… Les témoignages se multiplient depuis 24 heures autour du hashtag #MeTooGay, en tête des tendances sur le réseau social Twitter, au lendemain de l'accusation de viol et d'agression sexuelle visant un élu PCF du Conseil de Paris.

Après la libération de la parole des victimes d'inceste, suite au témoignage de Camille Kouchner, dont le frère jumeau aurait été abusé par son beau-père, c'est désormais au tour des victimes de violences sexuelles au sein de la communauté gay de s'emparer des réseaux sociaux, suite aux révélations d'un internaute. Le besoin d’une prise de conscience collective, comme le fut en 2017 le mouvement #MeToo, anime ces témoins, anonymes le plus souvent, dont les brefs récits font tous état d’un même traumatisme : celui d’avoir été abusé sexuellement.