Avec l'élite des tireurs de l'armée française

Nos meilleurs tireurs d'élite se sont entraînés sur le plateau du Larzac, avant de se mesurer à leurs semblables. Cet entraînement leur a permis de mieux comprendre toutes les dimensions physiques et psychologiques de ce métier à part, dont l'armée ne peut pas se passer. Une semaine de compétition à la belle étoile ou en plein jour, avec comme bagage leur armement de catégorie XXL, un fusil PGM qui ressemble à une mitrailleuse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.