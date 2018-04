"Avec Vélib’ 2, on vous fait délibérément préférer le métro !" : la crise de nerfs contre le "fiasco" Smovengo continue

Pour ne rien arranger, le système Park+, ou 'overflow', vanté par le nouvel opérateur et qui permet en théorie de garer son vélo dans une station pleine, s’avère être "une catastrophe avec des situations ubuesques où les vélos attachés les uns aux autres se bloquent. De plus, les débordements et empilements sauvages sont légion."





Là-dessus, le service client demeure "inefficace" : "Les assistants sont démunis et se contentent généralement de lire des tutoriaux sans pouvoir résoudre les problèmes." Quant aux tarifs, là encore, l’association s’emporte : "Les touristes et les usagers ponctuels découvrent avec effarement la nouvelle tarification pour les non-abonnés (5 euros la journée, contre l’équivalent d’un ticket de métro auparavant) et la non-disponibilité des terminaux de paiement à chaque station."