Avis de recherche lancé pour retrouver un gagnant d'Euromillions : 5 histoires de veinards qui oublient d’aller retirer leurs gains

C’est un avis de recherche, mais pour une bonne nouvelle. La Française des jeux (FDJ) a lancé un avis de recherche pour retrouver l’heureux gagnant My Million du 4 mai dernier. Le joueur a validé son reçu à à Lieusaint, en Seine-et-Marne. Il a jusqu’à ce mercredi 4 juillet à minuit pour retirer son gain. Va-t-il passer à côté du million d'euros qui lui tend les bras ? Suspense…





Les gagnants disposent en effet de 60 jours après la date du tirage pour se manifester auprès de la FDJ. Alors tout n’est pas encore perdu, mais pas encore gagné non plus : le plus souvent, les joueurs se manifestent dans les 15 jours… L'an dernier, selon la FDJ, 5 lots de millionnaires n'ont pas été réclamés : un gain du loto et un autre d'Euromillions à Paris, ainsi que trois de My Million dans l'Hérault, la Marne et Paris. Il faut dire que lorsque ceux qui jouent à l'Euromillions, auquel le jeu My Million est associé, vérifient si les numéros qu'ils ont cochés sont gagnant, ils ne pensent pas forcément à le faire pour ce code de deux lettres et sept chiffres qui leur a été attribué avec leur bulletin.