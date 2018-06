Aymen, le sans-papiers qui avait sauvé deux enfants, va échapper à l’expulsion

Sans doute, la bronca médiatique autour de son dossier l’a aidé. Il n’est en tout cas plus sous la menace d’une expulsion et son cas va être de nouveau examiné. La préfecture du Val d'Oise a annoncé lundi soir que Aymen, le sans-papiers tunisien qui avait sauvé deux enfants des flammes en 2015 dans le département et risquait d'être renvoyé dans son pays, ne risquait plus de se faire expulser.





Son sort, médiatisé par son avocate Philippine Parastatis, tranchait avec celui de Mamoudou Gassama, un Malien de 22 ans qui a sauvé un enfant le 26 mai en escaladant un immeuble à Paris. L'exploit de ce dernier, filmé et vu des millions de fois sur les réseaux sociaux, lui avait permis d'être rapidement régularisé après avoir été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron.