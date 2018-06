Aymen, le héros oublié

En 2015, un autre sans-papiers avait fait un acte qualifié d'héroïque. En effet, il avait sauvé des flammes deux enfants, Adam, dix-neuf mois et Léo, quatre ans, au premier étage d'une maison. Vivant chez nous depuis 2013, il avait fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2017, mais sans succès. En janvier 2018, la préfecture du Val d'Oise prononce une obligation de quitter le territoire.



