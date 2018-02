Votre enfant doit voyager seul ? Faites appel à un Kidysitter pour l'accompagner !

Alors que les vacances d'hiver approchent pour la zone C (Paris, Créteil, Versailles, Toulouse, Montpellier), l'heure est à l'organisation pour combler ces deux semaines sans école. Surtout quand on n'a pas soi-même une ou deux semaines de congés et quand il faut gérer les impératifs inhérents aux familles dites recomposées. Alors si on peut éviter un aller-retour pour aller déposer ses petits protégés à bon port, on ne va pas se priver.





C'est justement pour répondre à cette problématique que deux Lyonnais, Joanna Faulmeyer et Thomas Dournet, ont créé il y a trois ans la startup Kidygo. Un concept né de leur expérience estudiantine : "A l'époque on suivait des cours dans une école d'ingénieur à Nantes et on prenait régulièrement le train pour rentrer voir nos familles respectives à Lyon. Du coup, pour payer ces déplacements, on faisait du babysitting ou on donnait des cours particuliers à des enfants. Et un jour, on s'est dit que ce serait plus intelligent de faire les deux activités en même temps, c'est-à-dire du babysitting en voyageant", raconte à LCI Joanna Faulmeyer. En partant de ce constat, une idée a germé : et si une plateforme mettait en relation parents et voyageurs ? Le principe est simple : un Kidysitter certifié accompagne vos enfants en train ou en avion en échange de la prise en charge de tout ou d'une partie du billet.