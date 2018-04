Bac 2018 : à l'heure des révisions, une spécialiste vous explique comment bien s'y prendre

LCI : 60% des futurs bacheliers ne s'estiment pas assez bien préparés par leur professeurs à leurs épreuves...

Julie Mleczko : C’est vrai que cet examen oral devant quelqu’un peut être assez violent. Ce qu’il faut faire, c’est s'entraîner. Vous prenez un ami, votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur, peu importe, et vous vous mettez en condition. Evidemment au début, vous allez beaucoup rigoler. Mais à un moment il faut vraiment tester et s'entraîner à regarder la personne dans les yeux et ne pas seulement lire ses notes. La bonne méthode aussi, c’est de se regarder dans un miroir. Comme ça vous voyez vos tocs, vos grimaces, vous voyez si vous souriez assez ou pas, si vous bougez trop les mains. Ce n’est pas un exercice simple et ça prend du temps, donc c’est bien de le faire au moins deux-trois fois dont au moins deux fois avec la même personne. Parce qu’elle va vous voir une fois et vous dire ce qui va et ce qui ne va pas, selon elle, et après vous allez pouvoir essayer de rectifier le tir. Je pense qu’il ne faut pas hésiter non plus à demander aux professeurs.

LCI : Entre Roland-Garros et la Coupe du monde de football, on s'organise comment ?

Julie Mleczko : Il faut agir comme si l’on se donnait une récompense. Si on est fan de Roland-Garros et qu’on doit réviser, le mieux c’est de se dire que l’on va travailler deux heures et regarder un match ensuite. Il ne faut pas se frustrer, car cela va être pire. Finalement vous n’allez penser qu’à ça. C’est comme quand vous dites : "Non je ne vais pas tomber le nez dans le chocolat". Allez manger trois carrés plutôt qu’essayer de vous priver ! Au fond, vous pouvez facilement ménager une place pour les révisions et la Coupe du monde, ou les autres événements sportifs, en sélectionnant tout simplement le match qui vous intéresse le plus. Si vous pensez que vous avez bien travaillé pendant deux heures et demi, vous pouvez vous accorder une heure trente de télé avec des potes et voilà.