Tout savoir sur Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission post-bac qui ouvre lundi

Les lycéens peuvent formuler de 1 à 10 vœux pour des formations sous statut d’étudiant. Pour des formations sous statut d’apprenti, ils peuvent également formuler jusqu’à 10 vœux. Les vœux peuvent porter sur tous les types de formations, sélectives (classes préparatoires, DUT, BTS, écoles...) ou non sélectives (licences, PACES), sur l’ensemble du territoire.





Les vœux ne sont pas classés, contrairement à APB, donc ils doivent être réfléchis et motivés. La saisie de la motivation pour chaque formation demandée est obligatoire et réalisée sur la plateforme dans la rubrique "projet de formation motivé". Le lycéen doit décrire en quelques lignes, au regard des caractéristiques de la formation demandée (les "attendus"), pourquoi il souhaite s’y inscrire et quels sont ses atouts pour y réussir.





Les lycéens ont également la possibilité d'entrer des vœux multiples. Cela permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations qui sont regroupées par type, spécialité ou mention. Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux : chacun d’entre eux correspond à une formation dans un établissement donné. A l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs formations sans les classer. Le vœu multiple permet d’élargir les possibilités de choix des lycéens : il compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles. Exemple : si un lycéen demande le BTS métier de la chimie dans 7 établissements, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux, quelle que soit leur localisation. S'il demande d’une classe préparatoire littéraire dans 4 lycées différents, certains avec ou sans internat, cela compte pour un vœu et 4 sous-vœux. Cela marche aussi pour les licences.





Le lycéen reçoit des réponses pour chaque sous-vœu sélectionné : il peut donc recevoir plusieurs propositions d’admission et il ne devra en accepter qu’une seule.





Ainsi, un lycéen peut formuler au total : de 1 à 10 vœux, qu’il s’agisse de vœux multiples ou non ; 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, licences et Paces (hors écoles d’ingénieurs et de commerce de Paces Ile-de-France).





Il est conseillé aux élèves souhaitant poursuivre leurs études dans des formations ne faisant pas partie de Parcoursup de formuler tout de même des vœux. Ils pourront démissionner dès confirmation de leur admission dans cette autre formation.