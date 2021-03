Bac 2021 : la colère des élèves du Cned, contraints de passer les épreuves sur table

"Je suis au Cned car je souffre de phobie scolaire. Ce n'est pas un choix. C'est nous qui sommes les plus fragiles et on nous impose de passer les épreuves dans un mois et demi ? Ça veut dire quoi, elle est où l'égalité ?", s'indigne Camille Gouthier. Avec 16,5 de moyenne, l’examen du baccalauréat semblait jusque-là être une formalité pour cette élève de terminale scolarisée à distance. Mais à moins de deux mois de la première épreuve, l'adolescente a appris qu'elle devra passer les épreuves de spécialité du Baccalauréat sur table, alors que les autres lycéens de terminale savent depuis déjà un moment qu'ils seront évalués avec le contrôle continu.