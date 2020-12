Bac : une pétition demande le report des épreuves de spécialité prévues en mars

Intitulé "Contre une politique scolaire qui maltraite les lycéens et leurs professeurs", la pétition mise en ligne il y deux semaines, mi-novembre, a d'ores et déjà obtenu plus de 15.000 signatures. Dans le détail, les sept syndicats et les nombreuses associations de professeurs ont plusieurs doléances. Notamment le report à juin des épreuves de spécialité, "pour laisser aux élèves le temps d’y être effectivement préparés", mais aussi la suppression de l’épreuve du Grand oral.