Bac : à l'approche du Jour J, début de quarantaine imminent dans certains lycées

C'est notamment le cas d'établissements situés à Pithiviers (Loiret), à Poitiers (Nouvelle-Aquitaine) mais aussi en région parisienne, comme à Paris, Gennevilliers ou encore à Nanterre. "On a partagé nos avis entre chefs d'établissement du bassin et on a tous été d'accord pour le faire, pour éviter d'avoir un groupe classe qui soit en éviction et qui ne puisse pas passer la philosophie. On préfère prévenir. Les élèves ont soit des cours qui continuent mais en visio, soit ils sont convoqués individuellement" explique ainsi au micro de France Info Barbara Martin, proviseure d'un lycée à Nanterre, évoquant une décision collective. Prévue pour durer de sept à dix selon les établissements, cette quarantaine pré-bac est censée débuter entre samedi soir et mardi soir.

"Dans notre lycée, nous avons pris la décision de façon collective et collégiale lors d'un conseil pédagogique, par mesure de précaution, de ne pas faire venir les élèves une semaine avant leur épreuve de philosophie ou leur épreuve de français, ce qui fait que nous arrêtons les cours le 10 juin", expliquait dès la mi-mai à France inter un enseignant d'un lycée de Gennevilliers.