Bac et brevet 2018 : les principales dates des examens enfin connues

Les élèves de Première, auront leur épreuve écrite de Français, le 18 juin, dans l'après-midi. Mercredi 20 juin, en matinée, se dérouleront les épreuves de sciences, communes aux séries économique et social (ES) et littéraire (L). Pour les élèves malades, une session de remplacement se déroulera du mercredi 5 septembre au vendredi 7, puis du mercredi 12 au vendredi 14. Les élèves de Troisième passeront, eux, les épreuves du brevet les jeudi et vendredi 28 et 29 juin.