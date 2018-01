BAC : grand oral, 6 épreuves, contrôle continu... que pensent les élèves et les enseignants des pistes annoncées ?

Toutes les matières qui ne seraient pas évaluées lors des épreuves finales le seraient en contrôle continu. Pierre Mathiot pourrait même préconiser des "partielles" à la fin de chaque semestre (le trimestres seraient supprimés) à partir de la classe de première.





L'avis de Nathan Le Potier (UNL SD) : "Le contrôle continu augmente la discrimination entre les élèves, car tous les lycées n’ont pas les mêmes moyens. Le contrôle continu va créer un baccalauréat local et mettre fin au baccalauréat national. Si le gouvernement propose cela, il franchira la ligne rouge. Avec le contrôle continu, en plus du caractère égalitaire du bac on perdra son caractère anonyme. Nous pensons aussi qu'en fonction des élèves les professeurs pourront adapter leurs notes. Et puis cela augmentera le stress tout au long de l’année chez les élèves."





L'avis de Claire Krepper (SE-Unsa) : "Le contrôle continu est garant d’une certaine équité entre les élèves. En revanche il ne faut pas qu’il soit trop lourd à mettre en place à la fin de chaque semestre. Si c’est pour perdre à chaque fin de semestre ce qu’on gagnera en juin ça ne sert à rien. Le système de partiel peut rassurer les élèves et leurs familles mais cela ne doit pas compliquer la vie des établissements. Nous ne devons pas nous retrouver à organiser trois mini-bacs plutôt qu’un. Les professeurs se disent aussi que cela leur permettrait d’avoir des repères plus sûrs sur ce que les élèves savent faire ou pas. Ces partiels leurs donneraient plus de chances de montrer ce qu’ils savent faire. Au final la qualité du baccalauréat sera renforcée car les élèves seront évalués plusieurs fois sur la même discipline."