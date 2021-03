Bac : Jean-Michel Blanquer se veut rassurant sur les épreuves de Français, de philo et du grand oral

"Logiquement, le Bac de Français pour les élèves de première, les épreuves de philosophie et le nouveau grand oral se tiendront dans les conditions normales du contrôle terminal", a-t-il ainsi déclaré, avec l'espoir que "la situation sanitaire devrait être normalement plus détendue en juin".

"Il y aura des examens écrits au mois de juin avec l'épreuve de philosophie et le Grand Oral qui est l'une des innovations de ce baccalauréat et qui va permettre aux élèves de montrer leurs compétences orales", s'était déjà voulu optimiste mercredi le ministre de l'Éducation nationale au micro de Thomas Sotto dans RTL Soir. "Il y a aussi les enseignements de spécialité, qui représentent une innovation de cette année, qui se tiendront et les élèves de Première passeront le baccalauréat de français, normalement, dans les conditions habituelles" avait-il ajouté. Et d'insister : "Ils n'auront en aucun cas un bac au rabais"