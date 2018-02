Bachelot : "Le respect du consentement ne se négocie pas !"

Certains militants qui luttent contre les violences sexuelles semblent prêts à abandonner le combat. Dans les milieux LGBT, les agressions sexuelles sont un sujet complexe et tabou. Un article de Liberation se penche sur le sujet, avec un intertitre d'un militant qui se demande si les revendications féministes doivent s'appliquer à la communauté gay. Est-ce le cas ?



Ce mardi 13 février 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle des violences sexuelles sur les LGBT. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 13/02/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI.