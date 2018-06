"Baisse record" du trafic automobile à Paris, selon la mairie : que disent les chiffres ?

Les données de ces fameux capteurs permanents sont mises à disposition du public au fur et à mesure en Opendata. Si la consultation des résultats est un peu aride, les outils d'analyse permettent de se faire une idée de l'évolution moyenne de l'ensemble du trafic, mois par mois, année par année.





Contrairement aux chiffres dévoilés par le JDD, ces données intègrent aussi au bilan le boulevard périphérique, qui est l'un des axes les plus saturés de la capitale. Elles montrent que le débit observé (nombre de véhicules ayant passé le point de comptage en une heure) a très légèrement baissé entre 2014 et 2016 (de 854 à 851 véhicules par heure). Cette baisse s'est ensuite accentuée entre 2016 et 2017 (près de - 6%), pour ralentir à nouveau entre 2017 et 2018 (- 1.1%).





En variation mensuelle, on observe aussi que le débit peut être particulièrement fluctuant selon la période de l'année, même si la tendance générale est à la baisse.