Balancetonbar : une enquête ouverte à Paris après plusieurs plaintes

D'autres comptes Instagram ont été ouverts pour d'autres villes, dont Cannes et Nice. "La soirée commence bien, on boit notre premier verre, puis un deuxième. Quelques minutes plus tard je me rends aux toilettes et un homme m'interpelle en me disant à l'oreille : 'Avec ta copine, j'ai envie de vous massacrer la chatte'. Choquée et outrée, je lui dis de nous laisser tranquille. Au moment de rejoindre ma copine, je la vois complètement affalée sur cet homme qui est en train de toucher ses seins. Il avait entré sa main dans sa robe", témoigne une victime cannoise.