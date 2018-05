Balck blocs : profil et revendications

Voir des black blocs perturber des manifestations est devenu de plus en plus fréquent sur notre territoire. Depuis 2014, ils en ont dérangé six. Apparu pour la première fois en Allemagne, sous le nom de Schwarzer Block, dans les années 80, ce mouvement issu de l'extrême gauche rassemble des milliers de personnes venues de toute l'Europe. À la base, les black blocs luttent contre le nucléaire et la société capitaliste. Alors, combien d'actions violentes ont-ils mené ? Et quel est en général leur profil type ?



