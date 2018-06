Ballet des ferries et des vacanciers a repris à Ajaccio

Si certains doivent rentrer des vacances, d'autres viennent de débarquer sur les quais d'Ajaccio. Pour pouvoir profiter de la plage et de la baignade, les juilletistes ont affronté les kilomètres, en voiture, puis en ferry. Le nombre de ferries sera augmenté le week-end en vue de l'affluence de vacanciers, tout comme celui des avions aussi.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.