Barbara Cohen : meilleur ouvrier de France 2007 en lingerie fine

Barbara Cohen est corsetière. Elle a été élue meilleur ouvrier de France en 2007, pour sa maîtrise parfaite de la lingerie fine. Elle conserve précautionneusement son chef-d'oeuvre qui est une guépière style années 50 qui lui a valu son titre et qui lui a pris deux mois de travail intensif. Ses clientes viennent pour rechercher une pièce faite sur-mesure qui les mettra en valeur et en confiance. Découvrez en image son atelier.



