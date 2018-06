Baromètre Voltaire : notre niveau d'orthographe a-t-il baissé ?

Le lundi 18 juin 2018, 800 000 élèves de terminale passeront les premières épreuves du baccalauréat dans notre territoire. Tous devront en principe maîtriser les charmes et les pièges de l'orthographe. Le baromètre Voltaire qui évalue chaque année notre niveau vient d'être publié. Alors, savons-nous écrire notre langue ? Notre niveau a-t-il baissé ces dix dernières années ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.