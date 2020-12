"Battue citoyenne" pour retrouver l'infirmière disparue : un couteau récupéré par les gendarmes

Ce mercredi, deux "battues citoyennes", l'une le matin et l'autre l'après-midi, ont été organisées vers de nouvelles zones encore inexplorées, alors que le terrain est accidenté et compte de nombreux lacs et forêts. Devant l'affluence, en plus des quinze groupes de volontaires encadrés par les gendarmes, les élus de la commune, qui connaissent bien la topographie des lieux, ont été appelés à la rescousse pour constituer de nouveaux groupes de recherches.

Ils en attendaient 300, finalement ce sont plus de 1000 personnes qui ont répondu à l'appel lancé par les gendarmes du Tarn lundi soir pour tenter de retrouver Delphine Jubillar, une jeune infirmière de 33 ans qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Des recherches qui changent donc de visage après que les bois environnants et les différents points d’eau ont été sondés ces derniers jours par les militaires. En vain.

Selon La Dépêche du Midi, en milieu de matinée, une première découverte a été faite pas les militaires : un couteau d'une dizaine de centimètres a été retrouvé dans un fourré non loin du stade. La lame a été mise dans une enveloppe et ramenée au poste de commandement de l'opération où elle devrait être analysée.

Plus les jours défilent et plus l'inquiétude grandit. Une semaine déjà que Delphine Jubillar a disparu. Lundi, le procureur d'Albi avait indiqué qu'"aucune hypothèse" n'était "privilégiée" pour expliquer cette disparition soudaine dans cette ancienne

cité minière de près de 3.000 habitants, près de Carmaux. L'infirmière "serait partie seule à pied dans la nuit de mardi" 15 décembre et "c'est au petit matin que le mari se serait aperçu que sa femme n'était plus au domicile et a signalé la disparition", avait précisé le magistrat.

Le village a été fouillé par plus d’une cinquantaine de gendarmes, pendant des jours. Mardi encore, des plongeurs venus de Leucate ont dragué le lac de l’Endrevié, sans rien y déceler. Plusieurs pistes sont néanmoins explorées, de la disparition volontaire à la disparition accidentelle en passant par l'hypothèse criminelle. Une information judiciaire pourrait être ouverte dans les prochains jours.