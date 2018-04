Beau temps : c'est la répétition générale sur l'Île de Ré !

Pour la première fois de l'année, le thermomètre a dépassé les 30°C. À l'Île de Ré, la journée est digne d'un mois de juillet. Bronzette, château de sable, baignade... le soleil est bien de retour. Officiellement, c'est le début de la saison touristique et la population de l'île s'apprête à exploser. En effet, l'Île de Ré compte 18000 habitants en hiver. Un chiffre qui atteint les 130 000 résidents en mois d'août, pendant le passage des vacanciers. Restaurants, hôtels, commerces... se préparent donc à l'accueil des visiteurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.