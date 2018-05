Dordogne : Avant de prendre sa retraite, un médecin se cherche un successeur

Pierre Goudeaux est médecin généraliste à Beaulieu-sur-Dordogne. Âgé de 64 ans, il a choisi de prendre sa retraite à la fin de l'année 2018. Mais pour ne pas abandonner ses patients, il souhaite trouver lui-même un successeur. Ainsi, le docteur Goudeaux a déposé des annonces sur Internet et a repris contacts avec d'anciens stagiaires.



