Bécassine, l'héroïne de BD, sort en film

La bande dessinée Bécassine a 113 ans et est actuellement sortie en film. L'image de paysanne naïve et gaffeuse divise toujours la Bretagne, car il y a ceux qui pensent que Bécassine, peinte en femme rustre, est une moquerie de leur ancêtre. D'autres, au contraire, la voient comme le reflet des Bretons travailleurs. Des manifestations ont été faites pour boycotter la sortie du film, obligeant le réalisateur, Bruno Podalydés à venir défendre les valeurs de l'héroïne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.