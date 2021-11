Belgique : le hashtag #balancetonbar entend dénoncer les violences sexuelles du monde de la nuit

Le monde de la fête n'est pas épargné par les violences sexuelles. Après le lancement et la large diffusion des hashtags #MeToo et #Balancetonporc dans plusieurs domaines de la société, comme le cinéma, le théâtre ou le domaine de la communication afin de dénoncer les abus et les violences auxquelles des femmes - la plupart du temps - ont été confrontées, les réseaux sociaux ont vu la naissance de #balancetonbar.

Une manière pour Maïté Meeus, la créatrice de 23 ans de cette page, d'alerter sur la responsabilité des patrons de ces établissements et de faire cesser leur impunité. "Les établissements se dédouanent souvent en disant que ce n'est pas de leur faute, 'on brasse tellement de clients'. Mais la vraie question, c'est : mettez-vous des choses en place pour protéger vos clientes ?", expose la jeune femme à FranceInfo.

À la suite de ce mouvement, des manifestations ont également été organisées dans plusieurs villes de Belgique et des gérants d'établissements et des élus locaux se sont d'ors et déjà engagés à agir. Le personnel de certains bars a notamment été formé pour savoir réagir et prévenir de tels incidents. "Nous invitons les autres responsables d’établissements à prendre conscience de la gravité de la situation et à se joindre à cette initiative", a cependant insisté dans un post la page Balance ton bar.