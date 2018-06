La campagne de pub de Benetton fait polémique en affichant les migrants de l'Aquarius

De nombreux internautes se sont dits choqués par l'utilisation à des fins promotionnelles de ces images de migrants. D'autres y voient une opération destinée à faire accepter le sauvetage de migrants par les Italiens. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a lui même réagi, demandant sur Twitter : "Suis-je le seul à trouver ça sordide ?".





Le concepteur de cette campagne, Oliviero Toscani lui a répondu en affirmant que "ce n'est pas sordide, mais dramatique. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Alors le fait qu'un négationniste comme vous critique cette action me fait réaliser que j'ai raison." Dans une interview à La Tribuna di Treviso, Oliviero Toscani explique son choix : "Je ne suis pas un vendeur, je ne veux pas faire de publicité, je veux être témoin de mon temps." Et d'ajouter sur Radio Padova : "Le ministre de l’Intérieur n’apprécie pas ? C’est tant mieux. Il y aura de toute façon encore beaucoup de gens assez intelligents pour apprécier, et de bonnes personnes ici en Vénétie, une majorité silencieuse qui a de l’esprit, une intelligence."