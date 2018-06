Végétarien, flexitarien, végétalien, vegan : petit lexique des modes d'alimentation alternatifs

Le véganisme est non seulement une manière de s’alimenter - quelqu’un donc qui va manger végétalien - mais aussi un mode de vie, une philosophie et un mouvement social et politique. C’est une personne qui va essayer autant que possible de bannir les produits d’origine animale dans tous les domaines (vêtements, cosmétiques...) ou toutes pratiques basées sur l’exploitation et la cruauté envers les animaux (zoos, cirques, corrida, etc.). On est au-delà d’un simple mode d’alimentation, puisque l’idée est de mettre fin à l’exploitation et promouvoir des alternatives à cette exploitation pour le bénéfice des êtres humains, des animaux ou de l’environnement. On ne peut être vraiment vegan que depuis 1947 et la découverte de la vitamine B12 synthétique qui permet de se passer totalement des produits carnés.