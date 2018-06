Bientôt inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ? On a fait la tournée des bars pour comprendre ce qu’est un vrai bistrot parisien

Un bistrot, c’est d’abord une ambiance. "On se croirait dans un petit village", raconte Sonia, 30 ans à écumer le quartier. "C’est moins grand qu’une brasserie, c’est plus familial, on y retourne parce que les patrons sont sympas, on y discute, parfois de la météo, ou on écoute." Un bistrot, c’est ouvert sur la rue. Ici, les clients alternent entre le café au zinc, et la cigarette en terrasse, à regarder d'un oeil les gens qui passent.





Un bistrot déjà, c’est un bout de quartier. La clientèle change suivant les heures. Avant que ne débarque Sonia, il y avait JC et Fred. Chacun arrive de son côté, cale une fesse au bar, chacun son journal. L’Equipe, le Parisien. Ils se croisent comme ça tous les matins. "Je viens lire le journal le matin, et ça se limite à ça. Je ne veux pas faire le café chez moi, ça me permet de sortir et d’être un peu social", dit JC, ancien restaurateur. "Chacun lit son journal et on attend que l’autre finisse pour échanger", complète Fred. Le journal, qui file et qu’on se refile. C’est d’ailleurs presque un élément central du zinc, on le prend, le plie, le repose, le tort. "L'un prend le journal pour faire les mots croisés, l’autre les sudoku", dit Sonia. Derrière, la radio fait un fond d’écran aux conversations.