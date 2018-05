Bientôt des bonbons sans dioxyde de titane

Ainsi, l'utilisation du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules devrait être suspendue d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas l'ambition affichée par le gouvernement. En déplacement dans une usine de bonbons "Têtes brûlées", la secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a voulu féliciter les entreprises alimentaires qui ont d'ores et déjà supprimé cette substance de leurs recettes. Parmi elles, les marques Carambar et Co, Picard et William Saurin. De son côté, Mars chocolat France a indiqué qu'il prévoyait sa suppression d'ici 2020.





"Il est essentiel de s'interroger sur l'utilité réelle d'une substance dont le seul intérêt serait de rendre plus blanc que blanc les aliments alors que des doutes sérieux pèsent sur les risques sanitaires associés à son ingestion"? a-t-elle déclaré. "Le gouvernement est déterminé et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre en avant les bonnes pratiques des entreprises précurseurs qui, sans attendre, ont déjà choisi le retrait du dioxyde de titane de leurs produits".