Bientôt des taxis amateurs dans les campagnes ? L'idée ne plait pas à tout le monde

Le gouvernement serait sur le point d'autoriser les taxis amateurs dans les zones rurales. Il a proposé cette idée aux professionnels du secteur à l'occasion des discussions sur la loi sur les mobilités qui devrait être Il s'agirait d’habiliter des particuliers qui seraient payés de façon ponctuelle pour vous transporter. Parmi les conditions pour être chauffeur : ne pas avoir de casier judiciaire. Pour ces derniers, cela représenterait une source de revenus supplémentaire. Mais les professionnels du transport sont vent debout contre ce projet. On ne connait pas encore les modalités précises de ce futur dispositif ni encore les régions concernées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.