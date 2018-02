Bientôt les transports gratuits à Paris ? "La bonne piste" pour Anne Hildago, mais "c'est pas demain"

Et l'édile de rappeler que le "prix des transports publics à Paris" - s'élevant à environ 75 euros par mois - "est beaucoup moins élevé qu'à Londres, parce qu'il y a une part prise par l'employeur et les collectivités." Reste donc à trouver le modèle économique, ce qui ne semble pas être pour tout de suite : "C'est pas demain, c'est pas dans cinq ans, soyons clair, c'est des projections de long terme liées à la lutte contre la pollution." Bruxelles, en attendant, se montre de plus en plus ferme sur cette question. En janvier dernier, la Commission européenne a indiqué qu'elle n'hésiterait plus à faire tomber des sanctions sur les pays ne respectant pas les objectifs fixés. Parmi les Etats rappelés à l'ordre : la France.