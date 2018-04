Bientôt un resto à Paris : la belle aventure du Reflet, resto tenu par des personnes trisomiques

Quand ça marche, il n’y a pas de raison de s’arrêter. Ça donne même envie de pousser encore plus loin. Et là, ça ne marche, pas, ça court, ça fonce, ça cartonne : à Nantes, un peu plus d’un an et demi après son ouverture, le restaurant le Reflet, qui a la particularité d’être tenu par des personnes trisomiques, connait un succès formidable. Il fait souvent salle comble midi et soir, au point qu’y débarquer sans réservation peut-être aventureux. Un succès qui donne des ailes et de nouveaux projets à son instigatrice, Flore Lelièvre : un livre et un restaurant à Paris sont en projets, et une cagnotte en ligne est lancée pour aider à financer le tout.





Derrière tout ça, une jeune femme, Flore Lelièvre, architecte designeuse de 27 ans, qui depuis quelques mois, a mis entre parenthèse son job pour permettre aux personnes trisomiques de travailler en "milieu ordinaire", mais aussi permettre à chacun d’aller à la rencontre de ces personnes "extra-ordinaires". Flore a un frère trisomique, a travaillé autour du handicap et son intégration dans la société. Et elle en est convaincue : se mélanger, cela tire les personnes handicapées, et surtout, "elles ont aussi tellement de choses à nous apporter !" Au Reflet à Nantes, six personnes trisomiques seront encadrées par un gérant et une cuisinière professionnels.