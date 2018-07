BienvenueChezMoi : un hashtag pour accueillir les victimes de violences conjugales le soir de la finale

Reste que l'étude sur laquelle se fondent les utilisatrices de ce hashtag, réalisée dans le comté de Lancashire, vaut pour cette partie de l'Angleterre et non pour la France, ni pour les autres pays francophones où émerge ce mouvement de solidarité. Les chercheurs eux-mêmes, auteurs de cette étude, précisent d'ailleurs qu'il est "clairement important de vérifier si ces résultats se reproduisent dans le reste du Royaume-Uni ou dans d'autres pays".





Mais pour l'internaute à l'origine de #BienvenueChezMoi, ce n'est pas un frein. "Les violences conjugales, c'est comme le nuage de Tchernobyl : elles ne s'arrêtent pas aux frontières", nous dit-elle. "Surtout, la France et l'Angleterre sont des pays peu différents et je pense qu'on retrouve en France, aussi, une augmentation des violences conjugales les soirs de matchs. Les statistiques ne seraient peut-être pas équivalentes au pourcentage près, mais ce phénomène systémique des violences est comparable entre pays occidentaux." Elle ajoute : "L'Angleterre a des statistiques parce que l'Etat anglais a décidé de mettre les moyens dans une analyse sur le long terme et une campagne de sensibilisation. Si la France a anticipé #MeToo, comme Emmanuel Macron le dit, alors il est temps d'y mettre les sous."





En d'autres termes, ce n'est pas parce que la France ne dispose pas de ces chiffres... que les violences n'existent pas. Nos confrères de 20 Minutes ont interrogé à cet égard le docteur Gilles Lazimi, spécialiste des violences faites aux femmes et membre du Haut Conseil à l'Egalité entre femmes et hommes (HCEfh). Il assure : "Le foot ne rend pas violent et les agressions de femmes n'attendent pas les soirs de matchs. Mais ces derniers peuvent constituer des circonstances pour qu'un homme déjà violent, commette des agressions. L'alcool va jouer un rôle désinhibant et sa frustration à l'égard de son équipe qui perd lui sert de prétexte pour se défouler verbalement, sexuellement ou physiquement sur une femme."