Big bang des retraites : une nouvelle tempête sociale à craindre ?

ITALIE





Quatre jours après avoir renoncé à devenir président du Conseil, Giuseppe Conte a, une nouvelle fois, été chargé de former un gouvernement par le président Sergio Mattarella. Le juriste, novice en politique, a présenté au chef de l'Etat la liste de ses ministres, qui prêteront serment vendredi à 16H00.





Les deux chefs de file des antisystème et de l'extrême droite, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennent vice-Premiers ministres, le premier chargé du Développement économique et le second de l'Intérieur, a annoncé le nouveau chef du gouvernement italien.