Bilan de santé, formation aux premiers secours, stage... : à quoi va ressembler le service national universel ?

On sait un peu plus à quoi il ressemblera. Le service national universel, présenté ce mercredi en conseil des ministres par le Premier ministre Edouard Philippe, durera un mois et devrait se diviser en deux périodes.





La première, d'une durée de douze jours environ, sera consacrée à des bilans de santé et des bilans scolaire pour repérer d'éventuels cas de décrochage et illettrisme. Les jeunes seront aussi formés aux gestes de premiers secours et à comment réagir en cas de catastrophe naturelle.





La deuxième période, également d'une durée de douze jours, permettra de faire un stage dans le domaine de l'aide à la personne, la sécurité, la défense, la culture ou encore l'environnement. Les jeunes qui le souhaitent pourront poursuivre avec un stage plus long pouvant aller jusqu'à trois mois.