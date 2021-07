Plus de 1100 km de bouchons à 12h, trafic exceptionnel en cette journée rouge

La journée était classée rouge. Mais elle a airs de samedi noir. Plus de 1100 km de bouchons étaient recensés à la mi-journée sur le réseau autoroutier en ce premier grand week-end de départs en vacances. Le pic a été enregistré à 12h05 avec 1138,8 km indique Bison Futé soit un niveau totalement exceptionnel de perturbations.

Les axes les plus encombrés, avec plus de 160 km de ralentissements chacun et des temps de trajet à rallonge, sont l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône et l'A10 qui permet de rejoindre le sud-ouest depuis la région parisienne - il faut ainsi près de trois heures de plus qu'à l'ordinaire pour rallier Bordeaux.

Les automobilistes doivent aussi s'armer de patience sur l'A61 entre Narbonne et Toulouse, sur l'A75 qui relie l'Auvergne à la Méditerranée, sur l'A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand, sur l'A9 entre Orange (Vaucluse) et la frontière espagnole, ainsi que sur l'A8 en direction de la Côte d'Azur.