Blocage de raffineries et dépôts de carburant : aucun risque de pénurie

Les agriculteurs poursuivent leur blocage de raffineries et dépôts de carburant pour dénoncer la concurrence de l'huile de palme importée de Malaisie sur le marché des biocarburants. A priori, ce mouvement ne présente pas de risque pour le carburant. En effet, au vu du nombre de sites stratégiques visés et des stocks dans les stations de service, une pénurie n'est pas envisagée. Par ailleurs, une rencontre entre la responsable de la FNSEA et le ministre de l'Agriculture est prévue le mardi 12 juin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.