Blocages dans les facs : quelles solutions envisager pour les examens ?

Face au blocage, la fac de Nanterre devra trouver des solutions pour valider ce semestre. Il en est de même pour les autres sites universitaires bloqués, notamment à Montpellier. Sur cette question, les présidents d'université peuvent choisir entre différentes alternatives, pour ne citer que les examens à distance via l'internet ou la délocalisation des épreuves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.