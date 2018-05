Blocage des universités : que valent les examens "à la maison" ?

L’université de Paris Nanterre a pris la même décision, confirmée dans un communiqué publié ce mardi en milieu de journée. "Les examens qui restent à tenir seront par voie de conséquence proposés sous les autres formes suivantes : oraux, épreuves en lignes écrites et en temps limité, travaux à la maison, mini-mémoires ou encore QCM en ligne, en fonction des choix pédagogiques des enseignants", a expliqué le président de l'université Jean-François Balaudé. L’université, dont l'objectif est de faire passer tous ces examens en ligne avant la fin du calendrier universitaire, avait initialement prévu que 77% des examens se feraient avec des devoirs maisons et des oraux en ligne, et que 23% d’épreuves seraient organisées sur le campus ou délocalisées.





Ainsi à Nanterre, les présidents d'UFR et les professeurs décideront s'ils préfèrent faire passer à leurs élèves des oraux via Skype, leur donner à faire des dissertations ou à remplir des QCM en ligne. Ils bénéficient de la liberté d'organiser comme ils le souhaitent ces examens, nous a-t-on confié.





Se voulant rassurant, le président de l'université a assuré dans son communiqué que "ces types d'évaluation, notamment numériques, sont fiables et sérieux et sont de fait mis en œuvre dans de nombreux autres établissements d'enseignement supérieur, et pas seulement en temps de crise". Interrogé par LCI, l'université nous a d'ailleurs expliqué que depuis longtemps déjà à Nanterre, les examens sur table ne sont plus rois lors des partiels.