Bordeaux : l'esprit guinguette gagne la rive droite de la Garonne

En fin de soirée, les Bordelais se pressent à l'entrée de la guinguette Chez Alriq. Un coin chaleureux avec vue imprenable sur les quais, idéal pour boire un verre avec les copains ou passer du bon temps en famille. L'idée est de créer un cabaret populaire où l'on peut se restaurer et danser. Dans ce lieu rythmé par la musique balkanique le soir, il est difficile de ne pas "remuer de la guibolle". D'ailleurs, c'est ce qui décrit l'esprit de la guinguette.



