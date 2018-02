Bordeaux : le covoiturage se met au service des malades

En 2017, le coût du transport sanitaire a avoisiné les quatre milliards d'euros. Les hôpitaux sont donc invités à réduire leurs dépenses. Une initiative est ainsi née à Bordeaux. Il s'agit d'un service de covoiturage solidaire à destination des patients et aidants permettant de faciliter les transports entre le domicile et l'hôpital.



