Bormes-les-Mimosas : les habitants ne se sont toujours pas remis de l'incendie de juillet dernier

En juillet 2017, un gigantesque feu a ravagé une grande partie de la commune de Bormes-les-Mimosas. En quelques heures, 1600 hectares de végétation ont été dévorés par un violent incendie. Il faudra plusieurs années avant que le paysage ne retrouve un aspect à peu près normal. Des maisons ont également été réduites en cendres durant cet incendie et certains habitants des alentours ont dû évacuer les lieux. Six mois après, rien n'a changé, rien n'a été reconstruit. Sans nouvelles des assurances, les sinistrés ont du mal à se remettre sur pied.



