Bormes-les-Mimosas : quel bilan six mois après les incendies de juillet 2017 ?

A Bormes-les-Mimosas, dans le Var, l'été 2017 a été rude. Près de 1 600 ha de végétation sont partis en fumée. Six mois après, la commune essaie de se reconstruire. Les arbres brûlés ont été enlevés les uns après les autres pour laisser place aux nouvelles pousses. Les habitants, marqués par cette incendie, n'hésitent pas à investir dans des matériels coûteux pour prévenir ce type de catastrophe. Petit à petit, la nature reprend son droit. Une étude de reboisement est actuellement en cours, mais il faudra encore des années pour que la pinède retrouve son aspect d'antan.



