Maladie de Lyme : pourquoi les recommandations de la Haute Autorité de santé enveniment le débat

Dans ses recommandations, la HAS souhaite par ailleurs une "prise en charge thérapeutique globale optimale des patients atteints ou suspects d'être atteints d'une maladie à tiques, afin de répondre à la souffrance des patients dont certains se sentent victimes de déni ou de rejet, et d'éviter l'errance diagnostique et thérapeutique et ses dérives potentielles". Si le risque est effectivement un "recours à des tests et des traitements inadaptés, non validés et potentiellement à risque d'effets secondaires", la Haute Autorité de santé estime que "même si les incertitudes scientifiques sont réelles, tous les patients doivent être pris en charge et entendus dans leur souffrance".





Mais ces recommandations remettent sur le devant de la scène les réclamations de certaines associations pour la reconnaissance de formes chroniques de la maladie. La HAS ne leur a pas accordé cette fois-ci mais en a fourni une description : "Des personnes ayant été potentiellement exposées aux tiques" qui "présentent divers signes cliniques (douleurs musculaire, maux de tête, fatigue, troubles cognitifs), persistants, généralement diffus, non expliqués, pouvant être invalidants". L'Académie de médecine y voit un "chantage de groupes de pression" et des "campagnes de désinformation menées par les prosélytes des doctrines d'une association américaine, l'ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society)".