Bouches-du-Rhône : des chèvres sauvages sèment la pagaille

Comment des bêtes en apparence inoffensives ont-elles fini par devenir un problème économique et politique ? Dans les Bouches-du-Rhône, dans le massif de la Narthe, plus de 500 chèvres vivraient à l'état sauvage près de Chateauneuf-les-Martigues, et sont à l'origine de divers accidents dans les villages alentours.

"Ma fille a eu un très grave accident à cause des chèvres. Un troupeau a traversé l'autoroute. Ma fille les a vues au loin, a commencé à mettre ses warnings, à ralentir. Les chèvres sont passées, mais une voiture est arrivée derrière et a percuté son véhicule", explique Valérie Piconne, une habitante de Chateauneuf-les-Martigues. Et d'ajouter : "Heureusement que ma fille n'a rien eu, mais ça aurait pu être très grave".