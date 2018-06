Bouleternère : les pêches et les nectarines sont à l'heure

A Bouleternère dans les Pyrénées-Orientales, les pêches et les nectarines sont arrivées sur le marché. Après les premières dégustations, les habitants les ont jugé juteuses, délicieuses et parfumées. Un régal pour deux euros le kilo. Ces fruits viennent d'un verger de la région où la cueillette continuera jusqu'à mi-septembre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.